وجدى زين الدين: القيادة السياسية حريصة على ضبط الأسعار بالأسواق لنجدة المواطن

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن هناك انخفاضًا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية يصل إلى 25%، معبرًا:" الدولة المصرية تحرص كل الحرص على ضبط الأسعار في الأسواق".

انخفاض الأسعار

وأكد وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، الأسعار تمس المواطنين بطريقة مباشرة وتحتل مكانة كبيرة لديهم.

وأضاف في حديثه، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها إصرار من خلال التعليمات والتوجيهات في توصيل شعور للمواطنين بوجود انخفاض ملموس في الأسعار.

مساندة الدولة للمواطن

وتابع: “انخفاض الأسعار جاء بعد ارتفاع جنوني حدث للأسعار أرهق المواطن وزاد من أعباء الحياة، وبالتالي الحكومة أصرت على الوقوف بجانب المواطن قدر المستطاع”.