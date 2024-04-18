متحدث "التعليم" يكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور شادى زلطة، إن اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم كان له الكثير من الأهداف منها طمأنة أولياء الأمور عن انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وكذلك التأكيد على مواصفات امتحان الثانوية العامة، وسيتم سحبها من بنوك الأسئلة كالعام الماضى دون تغيير.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيعتمد تصحيحها على النظام الإلكتروني.

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك تأكيد على تصحيح الإجابات من خلال إرساله صور الإجابة لمتخصصين وكانت هناك مناقشات متعلقة بالطاقات الفنية وسير الامتحانات، وكان هناك عدد من التوجيهات من ضمنها استخدام وسائل جديدة لضبط محاولات الغش الإلكترونى، وتطبيق الإجراءات التي قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين، وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان، والتأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

قوانين الوزارة الإلزامية

وأضاف، وزير التربية والتعليم رضا حجازي، أنه سيتم تقديم تقرير يومي على اللجان العامة والرئيسية لمراقبة سير الامتحانات، مع تطبيق العقوبات الملزمة على العناصر التي تخرج عن سياق وقوانين الوزارة.