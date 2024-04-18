الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الجزائر: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تعمل على إرساء أولى خطوات إحياء مسار السلام

مندوب الجزائر بمجلس
مندوب الجزائر بمجلس الأمن

أعلن مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أن الاحتلال يستهدف شغل المجموعة الدولية عن القضية الفلسطينية ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة.

عضوية فلسطين بالأمم المتحدة 

وأكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس تبون وجه في جلسة الجمعية العامة بالدعوة لقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

حق تقرير المصير 

وأضاف في حديثه، أن حل الدولتين يواجه خطرا مميتا وإنقاذه يتحقق بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشار إلى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تحافظ على ركائز ومقومات الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مؤكدًا أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تعمل على إرساء أولى خطوات إحياء مسار السلام على أسس سليمة.

مندوب الجزائر بالأمم المتحدة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جلسة مجلس الامن

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