مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نطالب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مصحوبة بحزمة دعم دولية

أعلنت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، أن بريطانيا تدين الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل.

تدهور الأوضاع بالشأن الفلسطيني

وأكدت مندوبة بريطانيا، خلال إلقاء كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم ولن يحقق السلام في المنطقة.

وأضافت في حديثها، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين، قائلة: "نواصل التركيز على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة زادت المساعدات إلى قطاع غزة ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، كما أن المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين وتتطلع إلى دولة فلسطينية مستقلة.

تشكيل حكومة جديدة

وطالبت مندوب بريطانيا، بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة والضفة الغربية مصحوبة بحزمة دعم دولية.

وذكرت، أنه يجب العمل على أفق سياسي يحمل مصداقية كاملة نحو حل الدولتين.