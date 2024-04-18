الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نطالب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مصحوبة بحزمة دعم دولية

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، أن بريطانيا تدين الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل.

تدهور الأوضاع بالشأن الفلسطيني 

وأكدت مندوبة بريطانيا، خلال إلقاء كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم ولن يحقق السلام في المنطقة.

وأضافت في حديثها، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين، قائلة: "نواصل التركيز على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة زادت المساعدات إلى قطاع غزة ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، كما أن المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين وتتطلع إلى دولة فلسطينية مستقلة.

تشكيل حكومة جديدة 

وطالبت مندوب بريطانيا، بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة والضفة الغربية مصحوبة بحزمة دعم دولية.

وذكرت، أنه يجب العمل على أفق سياسي يحمل مصداقية كاملة نحو حل الدولتين.

مندوبة بريطانيا القاهرة الإخبارية جلسة مجلس الامن الحق الفلسطينى السلام في المنطقة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين