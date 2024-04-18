الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خلال جلسة مجلس الأمن..

مندوب الجزائر: لفلسطين حق تاريخى فى الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

مندوب الجزائر بمجلس
مندوب الجزائر بمجلس الأمن

أعلن مندوب الجزائر بمجلس الأمن، عن أن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الحقيقية.

حق تاريخي لفلسطين

أكد مندوب الجزائر، في كلمته خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن النظر في تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، المُذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن لفلسطين حقا تاريخيا في الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف في حديثه، أن الاحتلال الإسرائيلي يُصِّر على طمس حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وقف صامدًا أمام محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك مخططا إسرائيليا لتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى؛ للقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية والهدم التدريجي الذي يطول أركانها وركائزها.

مندوب الجزائر بمجلس الأمن القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني

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