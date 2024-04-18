جوتيريش: فشل حل الدولتين سيجبر الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش في خطر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن جهود التهدئة في الشرق الأوسط ينبغي أن تشمل أيضًا الوضع الملتهب في جنوب لبنان.

وقال جوتيريش، في كلمته خلال جلسة شهرية يعقدها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "إن التصعيد الأخير يلزمنا العمل على التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة".

تردي الأوضاع بالشرق الأوسط

وأضاف جوتيريش، أنه يجب وقف فوري لأي هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مُحذّرًا من أن الفشل في إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيُجبِر كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش في ظل خطر عنف دائم.