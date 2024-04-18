ممثل الرئيس الفلسطينى: نطالب مجلس الأمن إجبار إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أعلن ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، عن أن الجزء الأكبر من قطاع غزة غير صالح للحياة جراء الحرب الإسرائيلية.

الحرب على غزة

أكد ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن النظر في تطور الأوضاع بالشرق الأوسط، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.

الأوضاع بالشرق الأوسط

وأضاف في حديثه، أنه يطالب مجلس الأمن بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بقطاع غزة.

كما طالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.