الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل الرئيس الفلسطيني بمجلس الأمن: الفلسطينيون بحاجة لممارسة حقهم في تقرير المصير

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلن ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، أن فلسطين لها الحق الكامل في تقرير المصير على أرضها.

جلسات مجلس الأمن بشأن أوضاع الشرق الأوسط 

وأكد ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن، بشأن تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني كان دوما ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها.

وأشار إلى، أن الشعب الفلسطيني لا يزال يحتاج إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة. 

منح الشعب الفلسطيني حقه التاريخي 

وذكر أنه يجب العمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، هذا علاوة عن أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة سيرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جلسة مجلس الامن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

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