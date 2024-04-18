ممثل الرئيس الفلسطينى: نطالب العالم بمنحنا عضوية كاملة فى الأمم المتحدة

قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، إن دولة فلسطين تطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

الأوضاع في غزة

وأكد ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن النظر في تطور الأوضاع بالشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقرارين 181 و194.

وأضاف في حديثه، أن قبول فلسطين عضوا بالأمم المتحدة يمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة على أرض دولة مستقلة.

الحرب على فلسطين

وأشار إلى أن دولة فلسطين أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة على مدار أعوام عديدة، مؤكدًا أن إسرائيل تشن حربا شاملة ومدمرة على قطاع غزة على مدار 6 أشهر.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم المرافق الحيوية في قطاع غزة.