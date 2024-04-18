الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب مالطا: نطالب بالإفراج عن المحتجزين في غزة بشكل فورى ودون شروط

غزة
غزة

قال مندوب مالطا بمجلس الأمن، إنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

تطور الأوضاع بالشرق الأوسط 

وأكد مندوب مالطا، خلال إلقاء كلمته في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن، الذي يتم عقدها للنظر في تطور الأحداث في الشرق الأوسط، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب العمل على إطلاق أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين بقطاع غزة.

ضحايا قطاع غزة 

وطالب مندوب مالطا بمجلس الأمن، بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة بشكل فوري ودون شروط.

مندوب مالطا بمجلس الأمن القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية تطور الأوضاع بالشرق الأوسط

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