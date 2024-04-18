الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: على إسرائيل فتح المعابر لإيصال المساعدات لغزة

غزة
غزة

أعلنت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن، أنه على إسرائيل فتح المعابر كافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في الشمال.

تدهور الأوضاع بقطاع غزة 

وأكدت مندوبة فرنسا، خلال إلقاء كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في قطاع غزة.

العنف الصهيوني على غزة 

وأضافت في حديثها، أنها تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وندعو إسرائيل لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أنها ستتخذ تدابير جديدة ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلة: "اقترحنا أمام المجلس مشروع قرار بشأن حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة".

مندوبة فرنسا مجلس الأمن القاهرة الإخبارية تدهور الأوضاع بقطاع غزة الافراج عن المحتجزين

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