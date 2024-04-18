الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج مواطنى "سيدى شبيب" فى مطروح السبت

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة سيدى شبيب التابعة لمدينة الضبعة، يومي السبت والأحد المقبلين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تتضمن أعمالها الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

توفير العلاج اللازم للمرضى

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثماني بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى ومتطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص.

التخصصات الطبية

أضاف، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة سيدى شبيب والقرى المجاورة لها، مشيرًا إلى أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

القضية السكانية 

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، مؤكدًا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.

صحة مطروح قافلة طبية مجانية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية توجيهات القيادة السياسية مدينة الضبعة مطروح

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