الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير إسرائيلى يدعو لرد "غير متناسب" على هجوم إيران

نتيجة هجوم إيران
نتيجة هجوم إيران

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني يجب أن يلحق "خسائر غير متناسبة" و"يهز طهران" لردع إيران عن شن ضربات مستقبلية.

قال سموتريتش إن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية يجب أن يجعل طهران تندم على اللحظة التي فكرت فيها بإطلاق النار، وأن يكون عنيفًا وقاسيًا ويسبب خسائر غير متناسبة.

رد إسرائيلي يشكل موقف تل أبيب في المنطقة

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قال سموتريش، وهو من الناحية الفنية أيضًا وزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اتفاقيات الائتلاف، لراديو الجيش الإسرائيلي (GLZ) إن طبيعة الرد الإسرائيلي ستشكل موقف [إسرائيل] في الشرق الأوسط.

قال إن الرد "يجب أن يهز طهران، حتى يدرك الجميع هناك أنه لا ينبغي لهم العبث معنا"، مضيفًا أن "هذه هي اللغة المستخدمة في الشرق الأوسط". وقال الوزير، الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إن إسرائيل يجب أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، ولكن يجب أن تمنع نفسها من أن تجد نفسها في "عناق الدببة، الذي سيحد ويجعلها أكثر خطورة". 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن سموتريتش ليس عضوًا في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي فوضه مجلس الوزراء الأمني باتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، حث العديد من زعماء العالم على ضبط النفس بينما تدرس إسرائيل حجم ونطاق ردها على إيران.

وتدرس إسرائيل كيفية الرد على الضربات الإيرانية غير المسبوقة على البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث زار وزيرا الخارجية البريطاني والألماني البلاد للحث على ضبط النفس.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء.

وتزامن اجتماعهما مع إصابة 18 شخصًا في غارة لحزب الله في شمال لبنان، بحسب مستشفى في المنطقة. وقال حزب الله في بيان يوم الأربعاء إن صواريخه وطائراته المسيرة ضربت مقرًا عسكريًا في شمال إسرائيل ردًا على مقتل مقاتلين من حزبه يوم الثلاثاء.

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