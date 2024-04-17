الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف آخر كواليس خلاف تاو وكولر فى الأهلى

الأهلى
الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر كواليس أزمة تمرد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح نادي الأهلي، بعد تعمده الهروب من مباريات الفريق الأحمر الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء:" بيرسي تاو ليس مصابا، لكن اللاعب الجنوب إفريقي لديه مشكلة، تتمثل في رفضه القاطع التغيير من الملعب مهما كان مستواه الفني".

وأضاف: "تاو يريد المشاركة بشكل مستمر أساسيا، مثله مثل أى لاعب، وهو أمر صعب حدوثه على أرض الواقع، فى المقابل هناك مدربون لا يريدون تذمر اللاعبين أو غضبهم من قراراتهم الفنية، وهو ما يثأر على الفريق بالكامل".

وأوضح شوبير: "اللاعب إذا تدرب اليوم مع الفريق قد يكون بقائمة الأهلي المتوجهة للكونغو عصر اليوم الأربعاء، لخوض مباراة مازيمبى بدوري أبطال إفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن بيرسي تاو قد غاب عن مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، وإنبي وزد والزمالك بمسابقة دوري نايل.

ومن جانب آخر، تغادر بعثة المارد الأحمر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأربعاء في طريقها للكونغو استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي، عصر السبت المقبل، على استاد لوبومباشي، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مواجهة الإياب، يوم 26 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وكان المارد الأحمر، نجح في الوصول للمربع الذهبي بدوري الأبطال، في رحلته المستمرة نحو النجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء، عقب تخطي سيمبا التنزاني بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

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