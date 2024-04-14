الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مروان عطية وتاو خارج قائمة الأهلى أمام الزمالك فى القمة

مروان عطية
مروان عطية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على استبعاد الثنائي مروان عطية وبيرسي تاو من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.

وجاء قرار السويسري باستبعاد مروان عطية الذي لم يتعاف من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث لم يشارك في المران الجماعيي، واكتفى بأداء التدريبات التأهيلية.

أما بيرسي تاو فلا يزال يعاني من إصابة الكاحل ليتأكد غياب الثنائي.

وسيواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، غدًا، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور 20 ألف مشجع بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، وسيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق القريبة، استعدادًا لخوض لقاء القمة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.

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