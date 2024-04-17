المنصورة يواجه مركز شباب القزازين في مباراة حسم الصعود لدوري المحترفين

بعد توقف 40 يوما تستأنف اليوم منافسات دوري القسم الثاني "ب"، بإقامة مباريات الأسبوع السابع عشر في المجموعة الثالثة "1" في الثالثة والنصف عصرًا، حيث يلتقي المنصورة مع مركز شباب القزازين وبايونيرز مع بلقاس ومركز شباب تلا مع نبروه وبني عبيد مع مالية كفر الزيات والصيد بالمحلة مع كفر الشيخ.

مباراة قمة بين المنصورة والقزازين

مباراة المنصورة ومركز شباب القزازين هى الأهم بعدما انحصرت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بين الفريقين، ويتصدر المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني جدول المجموعة برصيد 34 نقطة يليه مركز شباب القزازين بقيادة سامح العربي برصيد 32 نقطة.

وفي حالة فوز المنصورة يرتفع رصيده إلى 37 نقطة ويصعد رسميا لدوري المحترفين وإذا فاز مركز شباب القزازين سيرتفع رصيده إلى 35 نقطة، ويتقدم على المنصورة بفارق نقطة واحدة ويصبح الأقرب للصعود، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتأجل لحسم الفريق الصاعد لدوري المحترفين للأسبوع الثامن عشر والأخير.

وحرص اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة السابق على حضور تدريب الفريق أول أمس لتحفيزالجهاز الفني واللاعبين، وعقد جلسة معهم طالبهم خلالها بتحقيق الفوز واسعاد جماهير محافظة الدقهلية كما شهد التدريب تواجد العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة وأعضاء مجلس الإدارة محمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور أسامة سلامة والمحاسب مصطفي صبري والدكتور إسلام مسعد والدكتور محمد فاضل.

كما حرص علي القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين على دعم الفريق، مؤكدًا أن الفريق يملك لاعبين رجال في كل المواقف الصعبة، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل اللائق من الفريقين.

فريق مركز شباب القزازين

صراع الهبوط بين بلقاس وتلا

في المقابل انحصر صراع الهبوط لدوري القسم الثالث بين بلقاس ورصيده تسع نقاط ومركز شياب تلا ورصيده خمس نقاط وفي حالة فوز بلقاس على بايونيرز يصل رصيده إلى 12 نقطة ويهبط مركز شباب تلا للقسم الثالث حتى لو فاز على نبروه .

وفي حالة فوز مركز شباب تلا على نبروه يرتفع رصيده إلى 8 نقاط وينتظر تعثر بلقاس أمام بايونيرز ليتأجل حسم الفريق الهابط إلى الأسبوع الثامن عشر والأخير.

المباريات الأخري تحصيل حاصل حيث يحل مالية كفر الزيات الثالث برصيد 28 نقطة ضيفا على فريق بني عبيد الثامن برصيد 18 نقطة ويستضيف الصيد بالمحلة السايع برصيد 18 نقطة فريق كفر الشيخ السادس برصيد 19 نقطة.