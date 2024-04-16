مع التقلبات الجوية.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد؟

مع فترة التقلبات الجوية يزداد فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد، فتلك الفترة من أعصب الفترات التى تواجه فيها الأمهات عدم القدرة على السيطرة على أولادهن ويزيد لديهن فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بطرق الحماية من التعرض للإصابة بنزلات البرد وفقا لما جاء في موقع “هيلث”، كالأتي:

أولًا: يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات الطازجة، وشرب السوائل بكميات كافية للحفاظ على الترطيب.

ثانيا: ينبغي الحفاظ على نظافة اليدين، فهما وسيلة انتقال الجراثيم والفيروسات، لذا يجب غسلهما بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد العطس أوالسعال وقبل تناول الطعام.

ثالثًا: تجنب التقاط الفيروسات من الأشخاص المصابين بنزلات البرد، تجنب الاقتراب من المصابين بالأعراض، عدم مشاركة الأدوات الشخصية معهم مثل الأواني والمناشف.

رابعًا: ينبغي ارتداء ملابس تحافظ على الدفء وتغطي الجسم بشكل جيد، مع الاهتمام بتدفئة الأطراف مثل الأيدي والقدمين.

خامسا:

حفاظ على نظافة البيئة المحيطة، تعقيم الأسطح المتعرضة للملامسة اليومية، خاصةً في الأماكن العامة مثل العمل أو المدرسة.

سادسا:

الحفاظ على تهوية المكان الذي تتواجد فيه وعدم الخروج من جو بارد إلي دافيء لتجنب اختلاف درجات الحرارة المفاجئة.

اتباع هذه الإجراءات الوقائية، يمكننا من تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على صحتنا خلال الشتاء،فالوقاية خير من العلاج، والحفاظ على الصحة يبدأ من الاهتمام بالوقاية.