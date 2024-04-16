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صيدلة قناة السويس تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمرها الطلابي السابع

صيدلة قناة السويس
صيدلة قناة السويس

يستعد طلاب كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، للمؤتمر الطلابي السابع- في العلوم الصيدلية "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الصيدلة: رؤى وتحديات"- بتجاربهم وأبحاثهم تحت إشراف قسم الميكروبيولوجي والمناعة. 

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية صيدلة جامعة قناة السويس، والدكتور شديد جاد وكيل كلية صيدلة جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

اكتشافات فريدة لطلاب كلية صيدلة جامعة قناة السويس في مؤتمرها الطلابي 
وتدور فكرة البحث الذي يقوم الطلاب بإجرائه داخل معامل كلية الصيدلة حول اكتشافات فريدة، عن مواد لها تأثير مضاد للكائنات الدقيقة بأنواعها المختلفة، سواء بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، وذلك عن طريق قيام الطلاب بعمليات فصل تلك المواد من مصادر طبيعية نباتية أو بحرية أو فطرية، وتنقيتها عن بقية المواد الأخرى الفعالة وغير الفعالة لها ذات المصدر الطبيعي، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة. 

واستكمالا لخطوات الكشف تم اختبار حساسية تلك المواد، وتأثيرها المضاد على البكتيريا والفيروسات المختلفة، وذلك باستخدام طريقة فريدة من نوعها تمزج بين فصل المواد الفعالة واختبار فاعليتها ضد الكائنات الدقيقة في آن واحد.

وفي النهاية سلط الضوء على أهمية هذا الاكتشاف، وهذه التقنية الحديثة على مجال الذكاء الاصطناعي، وكيفية إستخدامه في تطوير المجال الصيدلي، بما يخدم البشرية سواء على الصعيد الإنساني في محاولة التغلب على ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، أو على الصعيد العلمي عامة من تطوير تقنيات حديثة تساهم فى نهضة البحث العلمي وخدمة الإنسانية.

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