فتح محور 30 يونيو المتجه من الإسماعيلية للسويس بعد انقلاب سيارة (صور)

شهد محور 30 يونيو بالإسماعيلية المتجه إلى السويس انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالخردة، أعلى محور 30 يونيو في اتجاه طريق محافظة السويس، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

إعادة فتح الطريق

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإتخاذ الإجراءات العاجلة مع البلاغات الواردة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العامة، بنطاق المحافظة، تم توجيه البلاغ والتنسيق مع مركز ومدينة القصاصين وإدارة المرور بمدينة القصاصين لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.



وتمكنوا من فتح الطريق بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية وبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القصاصين وجارى استكمال المتابعة مع جميع الجهات.

إصلاح كسر خط مياه فى مدينة فايد بالإسماعيلية

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال إصلاح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خط مياه الشرب بمدينة فايد، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد.

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح خط المياه

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإصلاح؛ نظرًا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت: أدى ذلك الكسر لانقطاع المياه بمدينة فايد، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كل الإمكانات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار اليومين الماضيين، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ تخفيفًا عليهم ولعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة.

وعلى الفور، تم توفير سيارات المياه وتوصيلها للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه حتى تم إنهاء العطل وعودة المياه.