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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية البريطانية تعلن دراسة فرض المزيد من العقوبات على إيران

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دراسة المملكة المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران، وفقًا القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

وتابع: أن حظر الحرس الثوري الإيراني ما زال قيد المراجعة، ولدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران، ووضعنا نظامًا جديدًا بالكامل للعقوبات بنهاية العام الماضي وأثبت أنه فعّال للغاية، لافتًا إلى أنه تم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله وسنواصل النظر في المزيد من الخطوات التي بوسعنا اتخاذها.

وزير الخارجية البريطاني: هجوم إيران كان فاشلًا

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال إن هجوم إيران كان فاشلًا، وحث إسرائيل على عدم التصعيد، مهددًا بأنه إذا أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل فإن المملكة المتحدة ستساعد في إسقاطها.

إسرائيل المملكة المتحدة كاميرون العقوبات على إيران إيران

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