برلمان الأردن: الرئيس السيسى حذر مرارًا من توسيع رقعة الصراع لخارج المنطقة

تحدث الدكتور محمود الخرابشة، رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب الأردني، عن التصعيد في الشرق الأوسط وتداعياته على المنطقة، خاصة وأننا بصدد تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مكثفة إلى جانب تعليق الشركة الألمانية "لوفتهانزا" بتمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران، بالإضافة إلى نصيحة روسيا لمواطنيها بشأن السفر للمنطقة.

وقال في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه من الواضح تمامًا أن المنطقة تتجه نحو التصعيد، والتي كانت نتيجة طبيعية من قبل الكيان الصهيوني في الحق الفلسطيني.

مقتل عدد من القيادات بالسفارة الإيرانية في دمشق

وتابع أنه هناك عدد كبير من قادة وزعماء في العالم وتحديدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله قد حذروا مرارًا وتكرارًا من أن استمرار هذا العدوان بهذه الطريقة الهمجية بممارسة كل أنواع القتل والإرهاب في حق الشعب الفلسطيني ومحاصرته وعدم وصول الإمدادات الإنسانية سيؤدي بالنتيجة إلى توسيع رقعة الصراع إلى خارج المنطقة.

وأضاف أن ما قامت به إسرائيل بضرب السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ومقتل عدد من القيادات ومنهم بشكل خاص محمد رضا زاهي قائد العمليات الخارجية في سوريا ولبنان، وهو أحد ضباط الحرس الإيراني، تبع ذلك خطاب الخامئني الذي أكد أن الكيان الصهيوني سيعاقب وأنه لا بد من الرد.

وأكد أن تلك الأحداث تعني أن هناك حالة من التصعيد تتجه لها المنطقة جراء هذه الممارسات وجراء ما تقوم به إسرائيل في المنطقة.