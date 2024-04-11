الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برلمان الأردن: الرئيس السيسى حذر مرارًا من توسيع رقعة الصراع لخارج المنطقة

الدكتور محمود الخرابشة
الدكتور محمود الخرابشة

تحدث الدكتور محمود الخرابشة، رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب الأردني، عن التصعيد في الشرق الأوسط وتداعياته على المنطقة، خاصة وأننا بصدد تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مكثفة إلى جانب تعليق الشركة الألمانية "لوفتهانزا" بتمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران، بالإضافة إلى نصيحة روسيا لمواطنيها بشأن السفر للمنطقة.

وقال في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه من الواضح تمامًا أن المنطقة تتجه نحو التصعيد، والتي كانت نتيجة طبيعية من قبل الكيان الصهيوني في الحق الفلسطيني.

مقتل عدد من القيادات بالسفارة الإيرانية في دمشق

وتابع أنه هناك عدد كبير من قادة وزعماء في العالم وتحديدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله قد حذروا مرارًا وتكرارًا من أن استمرار هذا العدوان بهذه الطريقة الهمجية بممارسة كل أنواع القتل والإرهاب في حق الشعب الفلسطيني ومحاصرته وعدم وصول الإمدادات الإنسانية سيؤدي بالنتيجة إلى توسيع رقعة الصراع إلى خارج المنطقة.

وأضاف أن ما قامت به إسرائيل بضرب السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ومقتل عدد من القيادات ومنهم بشكل خاص محمد رضا زاهي قائد العمليات الخارجية في سوريا ولبنان، وهو أحد ضباط الحرس الإيراني، تبع ذلك خطاب الخامئني الذي أكد أن الكيان الصهيوني سيعاقب وأنه لا بد من الرد.

وأكد أن تلك الأحداث تعني أن هناك حالة من التصعيد تتجه لها المنطقة جراء هذه الممارسات وجراء ما تقوم به إسرائيل في المنطقة.

إسرائيل طهران فرانكفورت مجلس النواب الأردني الشركة الألمانية “لوفتهانزا سلاح الجو الإسرائيلي روسيا الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي الأردن ضرب السفارة الإيرانية السفارة الإيرانية في دمشق

مواد متعلقة

خلى الفرحة تبقى أكيدة.. فيديو كليب "العيد أهو جه" لـ أحمد سعد

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يتأهب لتسلم الجرحى والمصابين من قطاع غزة

"من يمس بنا سنضربه".. نتنياهو: إسرائيل تستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعًا وهجومًا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف ميناء الصيادين ومحيطه غرب مدينة غزة

روسيا تستدعى سفير النمسا وتعتبر أحد مسئولى السفارة بموسكو شخصًا غير مرغوب فيه

الكرملين: الهجوم الإسرائيلى على القنصلية الإيرانية بدمشق انتهاك لجميع مبادئ القانون الدولى

8 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شرق رفح جنوبى غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على بلدات جنوب لبنان

الأكثر قراءة

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

إنقاذ شاب من الغرق فى حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا