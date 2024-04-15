"القاهرة الإخبارية": إجلاء أكثر من 108 آلاف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات

أفادت وكالة رويترز الأمريكية، إجلاء أكثر من 108 آلاف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين.

السلطات الروسية: الفيضانات في أورينبورج بالقرب من الحدود مع كازاخستان بدأت بالاستقرار

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية، الأحد، إن الفيضانات في منطقة أورينبورج الروسية بالقرب من الحدود مع كازاخستان بدأت بالاستقرار، حيث انخفض منسوب المياه نهر الأورال لأول مرة منذ بدء الفيضان الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات الروسية قد أجلت أكثر من 16400 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات، وأفادت وكالة أنباء تاس الرسمية أن نحو 13500 منزل في 62 بلدة لا تزال مغمورة بالمياه في المنطقة.