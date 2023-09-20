عاجل.. فيضانات ليبيا تعيد فتح قضية الألغام.. "القاهرة الإخبارية" تكشف المسئول عن إزالتها عالميا

الألغام خطر صامت يهدد الأرواح ويعوق التنمية، برز الحديث عن خطورة الألغام للسطح مرة أخرى، بعد فيضانات ليبيا التي جرفت معها عدد كبير من الألغام، واصبحت عائقًا أمام عمليات الإنقاذ، فتح برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية، ملف الألغام حول العالم، ومن المسئول عن إزالتها.

حجم مسئولية المجتمع الدولى عن إزالة الألغام

الدكتور بشير عبدالفتاح، باحث سياسي، أكد أن المجتمع الدولي مسئول بشكل أساسي عن مأساة الألغام الأرضية، لأن الدول الاستعمارية الكبرى هى المسئولة عن زرعها ونشرها، كما أنه لم تكن هناك آلية دولية رادعة لمنع نشر الألغام.

اتفاقية أوتاوا لا تُحمل بشكل مباشر الدول الاستعمارية المسئولية الأخلاقية والقانونية عن انتشار الألغام

ولفت، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية، إلى أن اتفاقية أوتاوا في عام 1979، لم ينضم إليها سوى 146 دولة، رفضت دول عديدة الانضمام إليها، لأن الاتفاقية لا تُحمل بشكل مباشر الدول الاستعمارية المسئولية الأخلاقية والقانونية عن انتشار الألغام.

ولفت إلى أن الألغام تؤدي إلى الهجرات وتعطيل التنمية والجفاف والتصحر، والمجتمع الدولي مسئول عن ذلك.

وأوضح أنه على المجتمع الدولي التخلص من تلك الألغام، لأن تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، لن يتسنى إلا بعد الانتهاء من كابوس الألغام الأرضية والألغام ضد المركبات والذخائر غير المتفجرة.

وأردف: "المجتمع الدولي مسئول عن وضع الأطر القانونية التي تكفل التوقف عن إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام، كما أنه مسئول عن مساعدة الدول على التخلص منها، والتعامل مع مرحلة بعد الألغام، ومساعدة الدول على إعادة تأهيل المناطق والمتضررين.

3 ملايين لغم في ليبيا وحدها من مخلفات الحرب العالمية الثانية

ولفت إلى أن ليبيا، بها نحو 3 ملايين لغم جراء الحرب العالمية الثانية، وهناك مسئولية دولية حتمية لإزالة الألغام بعدما جرفتها الفيضانات.

من المسئول عن إزالة الألغام التي زرعتها "داعش" في سوريا والعراق؟

إن كانت الدول الاستعمارية التي زرعت الألغام هي المسئولة عن إزالتها، فهناك سؤال ملح بشأن الألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية مثل داعش، والتي يقدر عددها بالملايين، وقال الدكتور بشير عبدالفتاح، إن داعش ليست فاعلًا دوليًا رسميًا، يتحمل مسئولية قانونية، لأنه ليس دولة ولا جيشًا نظاميًا ولا شخصية قانونية، ولا يمكن محاسبته أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذا المسئول عن إزالة تلك الألغام هو المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن هناك تحالفًا ستينيًا لمحاربة داعش مكونًا من 60 دولة تقوده الولايات المتحدة، والتحالف ما زال مستمرًا يوجه ضربات وينسق استخباراتيًا وأمنيًا، وهو ليس معنيًا فقط بمحاربة داعش، وإنما آثار العدوان الداعشي لا بد من التعامل معها، وتطهير الأراضي من الألغام.

50 دولة تعانى من الألغام الأرضية

قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن الألغام المتبقية من مخلفات الحروب العالمية موضوع قديم جديد، وهناك اتفاقية أوتاوا لكنها لا تلزم إلا الدول الموقعة عليها، وهي مرتبطة بتطوع الدول خارج الاتفاقية.

ارتفاع عدد الموقعين على اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاقية أوتاوا هي التي تنظم نزع الألغام، ورغم ارتفاع عدد الدول الموقعة عليها إلى 170 دولة، فإن عملية التنسيق بين الدول لا تصل إلى الإلزامية، ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن 50 دولة حتى الآن تعاني من الألغام، والجهود الدولية ما زالت تتقدم في هذا الملف بشكل إيجابي رغم الكثير من العقبات، مؤكدًا أن الألغام الأرضية انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

اتفاقيات جنيف وأوتاوا وأوسلو لم تسهم فى إزالة الألغام

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن العديد من الاتفاقيات أبرمت لإزالة الألغام المخلفة من الحروب العالمية، بداية من اتفاقية جنيف ثم اتفاقية أوتاوا، ثم مؤتمر أوسلو، لكن على أرض الواقع لم تتم الأمور.

وأوضح خلال مشاركته ببرنامج "مطروح للنقاش"، أن تأخير إزالة الألغام عائق للتنمية وتهديد مستمر، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تعرف الفعل المستمر على أنه فعل يقع ولا يتوقف، والقانون الدولي يحدد المسئولية بأن تقوم الدول أولًا بالكف عن نشر الألغام، واتخاذ إجراءات فورية لانتشال الألغام، ودفع تعويضات للأشخاص الذين تضرروا، وللبيئة وللوضعية الاقتصادية التي شُلت.

ولفت إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جعلت بعض المدن الأوكرانية مليئة بالألغام جراء استخدام الأسلحة العشوائية، موضحًا أن روسيا زرعت الألغام، ويجب عليها أن تكف عن زرع الألغام، وأن تقوم بانتشالها، وأن تطبق المعاهدة والقانون الدولي.