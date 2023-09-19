أستاذ قانون دولى لـ"القاهرة الإخبارية": 50 دولة تعانى من الألغام الأرضية

قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن الألغام المتبقية من مخلفات الحروب العالمية موضوع قديم جديد، وهناك اتفاقية أوتاوا لكنها لا تلزم إلا الدول الموقعة عليها، وهي مرتبطة بتطوع الدول خارج الاتفاقية.

ارتفاع عدد الموقعين على اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاقية أوتاوا هي التي تنظم نزع الألغام، ورغم ارتفاع عدد الدول الموقعة عليها إلى 170 دولة، فإن عملية التنسيق بين الدول لا تصل إلى الإلزامية.

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن 50 دولة حتى الآن تعاني من الألغام، والجهود الدولية ما زالت تتقدم في هذا الملف بشكل إيجابي رغم الكثير من العقبات.

وختم بأن الألغام الأرضية انتهاك صريح لحقوق الإنسان.