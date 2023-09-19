باحث يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" المسئول عن إزالة ألغام "داعش" من سوريا والعراق

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، باحث سياسي، إن الألغام التي زرعتها داعش في سوريا والعراق يقدر عددها بالملايين، وداعش ليست فاعلًا دوليًا رسميًا، يتحمل مسئولية دولية قانونية، ليس دولة ولا جيشًا نظاميًا ولا شخصية قانونية.

من المسئول عن إزالة الألغام التي زرعتها "داعش" في سوريا والعراق؟

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن محاسبة داعش أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذا المسئول عن إزالة تلك الألغام هو المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن هناك تحالفًا ستينيًا لمحاربة داعش مكونًا من 60 دولة تقوده الولايات المتحدة، والتحالف ما زال مستمرًا يوجه ضربات وينسق استخباراتيًا وأمنيًا، وهو ليس معنيًا فقط بمحاربة داعش، وإنما آثار العدوان الداعشي لا بد من التعامل معها، وتطهير الأراضي من الألغام.