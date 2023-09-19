الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشير عبدالفتاح يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" حجم مسئولية المجتمع الدولى عن إزالة الألغام

بشير عبدالفتاح
بشير عبدالفتاح

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، باحث سياسي، إن المجتمع الدولي مسئول بشكل أساسي عن مأساة الألغام الأرضية، لأن الدول الاستعمارية الكبرى هى المسئولة عن زرعها ونشرها، كما أنه لم تكن هناك آلية دولية رادعة لمنع نشر الألغام.

 

اتفاقية أوتاوا لا تُحمل بشكل مباشر الدول الاستعمارية المسئولية الأخلاقية والقانونية عن انتشار الألغام

ولفت، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية، إلى أن اتفاقية أوتاوا في عام 1979، لم ينضم إليها  سوى 146 دولة، رفضت دول عديدة الانضمام إليها، لأن الاتفاقية لا تُحمل بشكل مباشر الدول الاستعمارية المسئولية الأخلاقية والقانونية عن انتشار الألغام.

 

ولفت إلى أن الألغام تؤدي إلى الهجرات وتعطيل التنمية والجفاف والتصحر، والمجتمع الدولي مسئول عن ذلك.

 

وأوضح أنه على المجتمع الدولي التخلص من تلك الألغام، لأن تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، لن يتسنى إلا بعد الانتهاء من كابوس الألغام الأرضية والألغام ضد المركبات والذخائر غير المتفجرة.

 

وأردف: "المجتمع الدولي مسئول عن وضع الأطر القانونية التي تكفل التوقف عن إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام، كما أنه مسئول عن مساعدة الدول على التخلص منها، والتعامل مع مرحلة بعد الألغام، ومساعدة الدول على إعادة تأهيل المناطق والمتضررين.

 

ولفت إلى أن ليبيا، بها نحو 3 ملايين لغم جراء الحرب العالمية الثانية، وهناك مسئولية دولية حتمية لإزالة الألغام بعدما جرفتها الفيضانات.

الألغام الألغام الأرضية اتفاقية أوتاوا الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة استخدام الألغام

مواد متعلقة

"الستات حوامل".. العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ"الشاهد" كلمة السر للعبور فى 6 أكتوبر

"تسريح 20 ألف جندى".. أحد أبطال أكتوبر يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل التمويه قبل الحرب

العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": كنا نرى تحركات الإسرائيليين على القناة ودمنا يغلي

أحد أبطال حرب أكتوبر لـ"الشاهد": التحقت بالكلية الحربية فى دفعة استثنائية

9 أيام على العاصفة دانيال.. "القاهرة الإخبارية" ترصد جهود الإنقاذ في ليبيا

"القاهرة الإخبارية" ترصد.. كيف تفاعل الأمريكيون مع لعبة الإثارة في الانتخابات الرئاسية؟

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر وملامح الشتاء القادم

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلي باعترافات مثيرة:"سهراتي كانت حمرا"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

"قتلها بكرسى خشب".. أول صور لـ"أم أحمد" ضحية القتل على يد لص أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟