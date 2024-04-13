برلمانى: مصر لديها مقومات تؤهلها لتكون رائدة فى الاستثمار الأجنبى

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون رائدة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر في ظل التنافس العالمي، وهذا ما تحقق جزء منه في صفقة رأس الحكمة، التي تعد واحدة من أكبر وأعظم الصفقات على مستوى العالم في ذلك التوقيت.



وأضاف "هندي" أن الدولة لديها مقومات تؤهلها لتكون رائدة في الاستثمار الأجنبي؛ حيث لديها موارد في كل القطاعات، إمكانات تؤهلها لجذب 30 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويًا، شريطة التواصل المباشر مع كبار المستثمرين الأجانب في مختلف دول العالم للاستفادة من الموارد المتاحة وبعد النهوض بالبنية التحتية، مع إتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكل التراخيص لهؤلاء المستثمرين، وإتاحة أراضٍ بأسعار تنافسية أفضل من أسعار دول المنطقة.



ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الحوافز الضريبية وغير الضريبية من أهم المقومات التي تسهم بقوة فى جذب المستثمرين، وهو ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، إضافة لمخاطبة شركات عالمية للاستثمار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة، والتركيز على صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع أهم 5 مستثمرين عالميين فى المجال، وتخصيص مليون فدان على سبيل المثال للزراعات والحاصلات التصديرية فقط للتوسع فى فتح أسواق عالمية على أن تكون إفريقيا هى السوق الأكبر للدولة المصرية.



وشدد "هندي" على ضرورة جذب شركات عالمية للتعاون فى أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة، خاصة وأن مصر تمتلك الأدوات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وأخيرًا وليس أخرًا أهمية توطين عشرات الصناعات كبديل عن الاستيراد لتوفير ما يزيد على 30 مليار دولار واردات، ومن ثم عدم إثقال كاهل الخزانة العامة للدولة.