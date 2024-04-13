شادى مؤنس لـ"الدستور": الشركة المتحدة وفرت كل الإمكانات لخروج "جودر" بصورة عالمية

أعرب الموسيقار العالمي شادي مؤنس عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، وردود الأفعال التي يتلقاها على الموسيقى التصويرية والفواصل، خلال أحداث المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان، وعُرض حصريًا على شبكة قنوات ON ومنصة واتش إت الرقمية.

شادى مؤنس: بذلت مجهودًا كبيرًا لخروج الموسيقى التصويرية على أكمل وجه

وقال "مؤنس"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه بذل مجهودًا كبيرًا لخروج الموسيقى التصويرية على أكمل وجه، وحرص على أن يقدم موسيقى تعيش مع الجمهور فى مختلف العصور، خاصة أن العمل ينتمى إلى نوعية الدراما التاريخية وحكايات ألف ليلة وليلة، وذلك من خلال تقديم موسيقى كلاسيكية مليئة بالفانتازيا بشكل معاصر.

وأشاد "مؤنس" بالتعاون مع المخرج إسلام خيرى، وبدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: كل الشكر للمسئولين بالشركة المتحدة بالتعاون مع شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى.

تمت الاستعانة بـ الأوركسترا الروسى

وأضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانات الخاصة لصناع الموسيقى التصويرية، فعلى سبيل المثال تمت الاستعانة بـ الأوركسترا الروسى (Bow tie orchestra)، وهو ما وفرته الشركة المتحدة بالتعاون مع أروما فى وقت قياسي وتم بعث النوت الموسيقية إلى روسيا، لخلق مادة موسيقية مغايرة.

قصة مسلسل جودر

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويضم 15 حلقة، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

صناع وأبطال المسلسل

جودر- ألف ليلة وليلة مأخوذ من سلسلة حكايات ألف ليلة وليلة، الذى قام الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث بمعالجتها الدرامية وكتابة السيناريو والحوار، ويشارك خلال جودر، باقة من النجوم والفنانين الكبار يتخطى عددهم 35 مبدعًا منهم نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، عابد عناني، عبدالعزيز مخيون، ياسر الطوبجي، مجدي فكري، تارا عماد، محمود البزاوي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد علي رزق، أيتن عامر، محمد التاجي، أحمد بدير، أحمد فتحي، عايدة رياض، هنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج إسلام خيري.