محمود حافظ لـ "الدستور": إمبراطورية ميم عمل يعيش مع الجمهور ويهدف لبناء جيل واع

أعرب النجم محمود حافظ عن فخره بالمشاركة فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام النجم خالد النبوي، الذي استحوذ على نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق حلقاته مع بداية الموسم الدرامي الرمضاني، ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى لاقت رواجا واسعا على مدار شهر رمضان فى مصر والوطن العربي.

محمود حافظ لـ"الدستور": إمبراطورية ميم عمل يعيش مع الجمهور ويهدف إلى بناء جيل واع

وأكد "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مسلسل إمبراطورية ميم، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة بسيطة تحتوى على جزء لايت كوميدي لتسهل على المشاهد تلقى الرسالة، مؤكدًا أن الهدف منه التمسك بمبادئ وقيم مجتمعية تسهم فى بناء جيل جديد واع وخلق أسرة مترابطة، ومحاولة إعادة تلك القيم وفرضها على الجيل الجديد بطريقة عصرية تتماشى مع تفكير الأجيال الجديدة.

محمود حافظ : خالد النبوي متمكن من أدواته ومتفرد فى اختياراته

وبسؤاله عن التعاون مع الفنان خالد النبوي قال "حافظ" لـ "الدستور": سعيد جدًا بالتعاون مع الفنان خالد النبوي، فهو فنان له أسلوب ومنهج خاص لا يمكن أن يتخلى عنه رجل متمكن من أدواته ومتفرد فى اختياراته ويعطى مساحة لمن يقف أمامه ليخرج كل طاقته التمثيلية، بقيادة المخرج المتمكن محمد سلامة، الذي يتمتع برؤية بصرية عالمية أسلوب وتكنيك خاص في الإخراج، فقد اكتفيت بهذا العمل فى شهر رمضان لثقله فنيا، عمل يعيش مع الجمهور على مدار العام مشيرًا إلى أن العمل الفني المتكامل لا يحتاج لموسم معين لنجاحه.

محمود حافظ يشيد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشاد حافظ، بدور الجهة المنتجة اروما لمالكها المنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في توفير كل الإمكانات لخروج العمل بصورة مبهرة تليق بالدراما المصرية، وعمل درامي يعيش على مر العصور، وسيبقى محفورًا فى أذهان المشاهدين، خاصة أن العمل مأخوذ عن رائعة العبقري الأستاذ الغائب الحاضر إحسان عبدالقدوس.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة الأخيرة

تعرض الحلقة 30 والأخيرة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، اليوم الثلاثاء على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض الحلقة الأخيرة مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.