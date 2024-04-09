الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 29

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

أصبح موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29 محور اهتمام الملايين حاليا، إذ حققت الحلقات السابقة من العمل نجاحا منقطع النظير بين أوساط الجمهور فى مصر والوطن العربي، ومنها الحلقة 29 التي شهدت أحداثا متصاعدة خاصة بعد الصدمة التى تعرض لها مختار أبو المجد - خالد النبوي، بعد معرفته أن نجله مروان - نور النبوي، قام بتزوير توقيع والده وباع بيت الإمبراطورية لصالح شركة يحيى شاكر - أحمد وفيق.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 29

واعتلت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 29 مع زيادة نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى والإشادة بالمسلسل خاصة الإمبراطور مختار أبو المجد - خالد النبوي، وأفراد عائلته وتحديد مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة والعشرون إذ يتم إعادة عرضها في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا على قناة دي إم سي.

كما يتم إعادة الحلقة 29 على قناة dmc drama في تمام الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 29

وشهدت الحلقة 29 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير من الأحداث المشوقة أبرزها مواجهة حادة بين خالد النبوي ونجله مروان - نور النبوي، بسبب ما فعله الأخير الذي قام بتزوير توقيع والده وباع منزل الامبراطورية، ما جعل مختار فى حيرة أما أن يتنازل وينسحب هو والامبراطورية من المنزل، إما يرفع دعوى قضائية وهو ما يعرض نجله للمخاطرة والحبس.

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موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 28

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يتم عرض الحلقة الاخيرة مسلسل إمبراطورية ميم اليوم الثلاثاء، حصريا عبر قناة  dmc وdmc drama، ومنصة watch it لإتاحة فرصة المشاهدة طوال اليوم.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 30

تعرض الحلقة 30 والأخيرة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، اليوم الثلاثاء على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض الحلقة الأخيرة مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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