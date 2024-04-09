الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 29.. أصعب مواجهة بين خالد النبوى ونجله (فيديو)

خالد النبوي ونجله
خالد النبوي ونجله نور فى إمبراطورية ميم

تصاعد كبير شهدته الحلقة 29 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، وتلاحق فى الأحداث بشكل كبير، اذ حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الرمضاني، ويعرض حصريًا على شبكة قنوات دي إم سي ومنصة واتش إت الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة - رأي الأمة
مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. أصعب مواجهة بين خالد النبوي ونجله (فيديو)

وتوالت أحداث الحلقة 29، مسلسل إمبراطورية ميم، وباتت على ملامح مختار أبو المجد - خالد النبوي، حالة من الصدمة والحزن، خاصة بعد علمه أن نجله مروان - نور النبوي، قام بتزوير توقيع والده وباع منزل الإمبراطورية، وبات الأمر الآن أما ين يترك المنزل أما أن يرفع دعوى قضائية ضد الشركة العقارية، وهو ما سوف يُعرض ابنه مروان لخطر توجيه تهمة إليه في هذه الواقعة.

وشهدت الحلقة 29 مسلسل إمبراطورية ميم، أصعب مواجهة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجله مروان - نور النبوي، بدأت بتصادمًا في الحديث بين ليعترف مروان لوالده بأنه قام بالفعل بتزوير توقيعه تحت الضغط حتى يستطيع إنقاذه وإسقاط التهم الموجهة إليه وأنه لا يلتفت إلى المال تمامًا بل كان هدفه الأساسي أن ينقذه من السجن، خاصة بعدما قام يحيى شاكر - أحمد وفيق بتلفيق عدة تهم باطلة ضد مختار - خالد النبوي.

ملخص مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29.. مختار وأولاده يقفون مجموعة يحيى شاكر - الأسبوع
مسلسل إمبراطورية ميم

ومن ثم قام مختار - خالد النبوي، بعتاب نجله وأكد له أنه كان يجب عليه أن يرجع إليه قبل أن يفعل أي تصرف.

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم والقنوات الناقلة


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it الرقمية يوميًا فى تمام الساعة 06.05 مساء.

صدى البلد | أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة التاسعة والعشرون من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة التاسعة والعشرون إمبراطورية ميم الحلقة 29 الحلقة 29 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

عاجل.. حركة الجهاد الإسلامى تعلن إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على متحدثها الرسمى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

الكويت.. تأجيل انعقاد أول برلمان فى عهد "مشعل الصباح" بعد اعتذار "السالم" عن رئاسة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح