"إمبراطورية ميم" الحلقة 29.. أصعب مواجهة بين خالد النبوى ونجله (فيديو)

تصاعد كبير شهدته الحلقة 29 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، وتلاحق فى الأحداث بشكل كبير، اذ حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الرمضاني، ويعرض حصريًا على شبكة قنوات دي إم سي ومنصة واتش إت الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. أصعب مواجهة بين خالد النبوي ونجله (فيديو)

وتوالت أحداث الحلقة 29، مسلسل إمبراطورية ميم، وباتت على ملامح مختار أبو المجد - خالد النبوي، حالة من الصدمة والحزن، خاصة بعد علمه أن نجله مروان - نور النبوي، قام بتزوير توقيع والده وباع منزل الإمبراطورية، وبات الأمر الآن أما ين يترك المنزل أما أن يرفع دعوى قضائية ضد الشركة العقارية، وهو ما سوف يُعرض ابنه مروان لخطر توجيه تهمة إليه في هذه الواقعة.

وشهدت الحلقة 29 مسلسل إمبراطورية ميم، أصعب مواجهة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجله مروان - نور النبوي، بدأت بتصادمًا في الحديث بين ليعترف مروان لوالده بأنه قام بالفعل بتزوير توقيعه تحت الضغط حتى يستطيع إنقاذه وإسقاط التهم الموجهة إليه وأنه لا يلتفت إلى المال تمامًا بل كان هدفه الأساسي أن ينقذه من السجن، خاصة بعدما قام يحيى شاكر - أحمد وفيق بتلفيق عدة تهم باطلة ضد مختار - خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم

ومن ثم قام مختار - خالد النبوي، بعتاب نجله وأكد له أنه كان يجب عليه أن يرجع إليه قبل أن يفعل أي تصرف.

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم والقنوات الناقلة



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it الرقمية يوميًا فى تمام الساعة 06.05 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.