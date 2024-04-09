التفاصيل الكاملة لثاني حفلات "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار بالأوبرا

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع النجم الكبير على الحجار، ثاني حفلات المشروع الفنى الضخم «١٠٠ سنة غنا»، وذلك يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

التفاصيل الكاملة لثاني حفلات مشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار بالأوبرا

ويحمل الحفل الثاني من مشروع «١٠٠ سنة غنا» اسم الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، ويتضمن مختارات من أهم وأشهر أعماله، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة، فى شكل غنائى درامى استعراضى، وذلك بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى يوسف صادق.

محمد فوزى نجم الاحتفالية.. و 4 فئات لأسعار التذاكر

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 1700 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 1500 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها مصريا.

مشروع 100 سنة غنا

ويسعى الحجار من خلال مشروع 100 سنة غنا إلى إحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار، لعظماء التلحين والغناء فى مصر، عبر توزيعها بطريقة حديثة تليق بما نملكه من تراث غنائى كبير.

ويضم مشروع 100 سنة غنا سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى، وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بهدف تأكيد ريادة مصر الفنية فى مجال الموسيقى والغناء، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى، والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع فى مختلف الفترات الزمنية.

الجدير بالذكر أن الموسيقار محمد فوزي، أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

حقق نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.