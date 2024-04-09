وفد من المتحدة يضم الرئيس التنفيذى ورؤساء القطاعات يزور الراديو 9090 (صور)

في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعزيز التواصل والدعم بين مختلف قطاعاتها، قام عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، بزيارة إذاعة الراديو 9090 برفقة عدد من رؤساء القطاعات بالشركة.

وضم الوفد المرافق كلًا من ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية، الإعلامي خالد أبوبكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، الإعلامية مآثر المرصفي رئيس قطاع الراديو، الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج.

كان في استقبالهم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090 ومجموعة من المذيعين، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المتحدة على توفير وتقديم كل الدعم والمساندة للراديو، للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق المزيد من النجاحات، وتأكيدًا على حرصها على التواصل الدائم مع كوادرها العاملة، وتعزيز روح التعاون بين مختلف قطاعاتها.

وتزامنت هذه الزيارة مع مشاركة عدد كبير من قيادات المتحدة في حفل إفطار رمضاني أقامه الراديو 9090، بحضور نخبة من أهم نجوم الإعلام ومذيعي الراديو.

وفي كلمته، عبّر الإعلامي عبدالفتاح مصطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الراديو 9090 خلال موسم رمضان هذا العام، مع إطلاق أكبر خريطة برامجية شبابية مواكبة للعصر نالت استحسان الكثير من الجمهور والنقاد.

وأشار مصطفى إلى أن الراديو شهد أيضًا عددًا كبيرًا ومميزًا من المسلسلات، من أهمها أول مشاركة إذاعية للفنان أحمد العوضي، وعودة قوية للفوازير مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ونالت جميعها استحسان العديد من الجمهور والنقاد.