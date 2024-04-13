السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلفة "كامل العدد +1": وفقنى الله بلقاء يسر طاهر شريكتى فى كتابة المسلسل

المؤلفة رنا أبو ريش
المؤلفة رنا أبو ريش

قالت المؤلفة رنا أبو ريش، المشاركة في كتابة مسلسل كامل العدد +1، إن الله وفقها في لقائها بالكاتبة والمؤلفة يسر طاهر، شريكتها في كتابة المسلسل.

وأضافت خلال لقائها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "في تناغم كبير بيننا، وفي في شخصياتنا تشابه كبير، مش بس في السن والظروف الاجتماعية والخلفيات، إنما في بينا تفاهم كبير ومحبة".

وقالت: "احنا بنشجع بعض جدا على أفكارنا، يعني لو قولت فكرة حلوة بلاقي منها دعم، بمعنى أننا فرحانين ببعض وبنكمل بعض، وبنخاف نتحسد".

وتابعت: "لما بنيجي في جزء من الأجزاء، حد مننا يقول فكرة والحد التاني مش موافق عليها، بنفضل نخبط راسنا في بعض لحد ما حد فينا يقتنع برأي التاني ويثق في رأيه ويقوله خلاص اعمله".

إسعاد يونس قناة dmc كامل العدد 1 رنا أبو ريش

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