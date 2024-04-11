"التموين": سداد 92 مليون جنيه فارق تكلفة لأصحاب المخابز عن 3 أيام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد مبلغ 92 مليون جنيه عن قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز المدعم لأصحاب المخابز، عن أيام عمل "8-9-10 إبريل 2024"، بالتنسيق مع البنوك.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة وتوجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطرالمبارك

على جانب آخر، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لاستقبال القمح المحلى من المزارعين هذا العام من خلال التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين"الذهب الأصفر"؛ خلال عمليات التخزين تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة حتى وصل عدد الصوامع إلى 85 صومعة، ما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى ما يقرب من 5.3 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذي كان يهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.