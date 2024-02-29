"التموين" تبدأ صرف مقررات شهر مارس من السلع المدعمة.. غدًا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس المقبل اعتبارًا من غدٍ الجمعة، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق معارض "أهلًا رمضان" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.

وانطلق معرض "أهلا رمضان" 2024 الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية، كما يتم طرح اللحوم المجمدة والطازجة.