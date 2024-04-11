الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

الامن
الامن

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال السبعين يومًا الماضية، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. 

وأوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا، بلغ نحو مليارين و83 مليون جنيه. 

نوعية القضايا

وأضاف أن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة"، فضلًا عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.

مواد متعلقة

"الدولية لدعم فلسطين": الاحتلال ينفذ استهدافات غير مسبوقة بحق المدنيين

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية حريصة على تنمية وتعمير سيناء

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحقيق السيولة المرورية خلال أيام عيد الفطر

محافظ أسيوط يزور مستشفيات ودور أيتام ويشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر

"سيدة الأقصى" مسابقة فنية يطلقها قومى المرأة للتعبير عن معاناة الفلسطينيات

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات فى أول أيام عيد الفطر المبارك

60 ألفًا فى صلاة العيد بالأقصى وغزة على أنقاض مدارس مُدمرة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

تفحم محل ملابس في حريق غرب الإسكندرية.. والنيابة تُحقق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة