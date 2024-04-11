مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال السبعين يومًا الماضية، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا، بلغ نحو مليارين و83 مليون جنيه.

نوعية القضايا

وأضاف أن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة"، فضلًا عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.