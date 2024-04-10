محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية حريصة على تنمية وتعمير سيناء

أكد محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، حرص القيادة السياسية على تنمية وتعمير سيناء وإقامة المشروعات على أرض سيناء لدفع عمليات التنمية إلى الأمام.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عددًا من مشايخ القبائل والعائلات والأهالي والقيادات الطبيعية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وجدد مشايخ القبائل والعائلات تأكيد دعمهم جهود الجهاز التنفيذي لتحقيق التنمية.

كما استقبل المحافظ وفدًا من مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والقس غبريال إبراهيم نائب الأسقف، حيث قدم الوفد التهنئة باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة بشمال سيناء إلى المحافظ وقيادات وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية- خلال الزيارة- على علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه، مشيرًا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية، ويشاركان بعضهما البعض في كل المناسبات.

بدوره، أكد المحافظ الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

وعلى صعيد آخر، سلم المحافظ جوائز مسابقة الوسيم للقرآن الكريم على الفائزين العشرة بالمسابقة، حيث منح كل فائز مبلغ 100 ألف جنيه بمجموع جوائز مليون جنيه مقدمة من مؤسسة الوسيم الخيرية، بحضور الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وسعدية محمود، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير.