"سيدة الأقصى" مسابقة فنية يطلقها قومي المرأة للتعبير عن معاناة الفلسطينيات

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة إطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى - صمود ونضال) في مجالات (الرسم، الحفر، التصوير الزيتي، والنحت)، وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

وقالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة - في تصريح لها اليوم الأربعاء - إن المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها في ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التي تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات.

الترشح في مجال واحد فقط

وأشارت إلى شروط الترشح للمسابقة والتي تتضمن أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به والموقع الرسمي للمجلس، مع مراعاة ملء استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني وتسليم السيرة الذاتية، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد، وأن يكون العمل إبداعي أصيلا لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة)، وأن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

وأوضحت أن آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ماعدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال مايو المقبل.