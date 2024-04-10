الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"سيدة الأقصى" مسابقة فنية يطلقها قومي المرأة للتعبير عن معاناة الفلسطينيات

سيدة الأقصى
سيدة الأقصى

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس  القومي للمرأة إطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى - صمود ونضال) في مجالات (الرسم، الحفر، التصوير الزيتي، والنحت)، وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

وقالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة - في تصريح لها اليوم الأربعاء - إن المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها في ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التي تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات.

"القومى للمرأة بالفيوم" يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات

 

txt

القومى للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية الجُدد

 الترشح في مجال واحد فقط

وأشارت إلى شروط الترشح للمسابقة والتي تتضمن أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به والموقع الرسمي للمجلس، مع مراعاة ملء استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني وتسليم السيرة الذاتية، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد، وأن يكون العمل إبداعي أصيلا لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة)، وأن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

وأوضحت أن آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ماعدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال مايو المقبل.

سيدة الأقصى معاناة الفلسطينيات قومي المرأة مسابقة فنية يطلقها قومي المرأة صمود ونضال

مواد متعلقة

عضو بـ"القومى للمرأة": السيسى أول رئيس جمهورية يهتم بأصحاب القدرات الخاصة (فيديو)

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

بيبو يعاقب أكرم توفيق بسبب تصرفاته أمام إنبي

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة