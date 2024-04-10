محافظ أسيوط يزور مستشفيات ودور أيتام ويشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر

زار محافظ أسيوط عصام سعد، المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة" للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل. رافق المحافظ خلال الزيارة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد، كما زار المرضى بأقسام الباطنة والحالات الحرجة والعناية المركزة ورعاية المسنين وتابع حالتهم مع الأطباء، واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، مهنئًا بعيد الفطر المبارك، كما اطمأن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب؛ للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد، مقدمًا التهنئة للمرضى الموجودين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى، مقدمًا لهم الهدايا بعيد الفطر المبارك، ومشددًا على وجود الأطباء وأطقم التمريض.





وأوضح عصام سعد أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد؛ لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، ومشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف موزعة بكل أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنزهات والتجمعات؛ للتعامل مع الحالات الطارئة وتكليف المسئولين بمتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.

وعبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم، داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.

على صعيد متصل، زار محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم، دور الأيتام بالمراكز والمدن لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال.

وبدأ محافظ أسيوط زيارته دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى الأطفال والمشرفين على الدار واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد، كما حرص على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني مع الأطفال تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام، مقدما لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ، وتم توزيع بعض الهدايا على الأطفال.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم الرعاية والدعم الكامل وسبل الحياة الكريمة للأطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، مشيرا إلى أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كل الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم، موضحا أن الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة هو بناء الإنسان والاستثمار في البشر الذى تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كل الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، مشيدا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال، مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية وجميع مطالب الأطفال.