الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي وزد

تتصدر موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع بمؤجلات دوري نايل، كافة محركات جوجل، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك، عقب نزيف النقاط الذي ضرب المارد الأحمر بقوة، في الجولتين الماضيتين وفقدانه 5 نقاط، عقب تلقي مرارة الهزيمة الأولى له بدوري نايل هذا الموسم أمام البنك الأهلي،  في مباراة مثيرة بنتيجة 4/3، وأخيرا التعادل الإيجابي مع إنبي بهدفين لكلاهما، الإثنين الماضي.

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

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موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد بمؤجلات دوري نايل 

تنقل مواجهة الأهلي أمام زد، الليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد بدوري نايل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة زد، الليلة.

ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشه وكهربا، ووسام أبو علي.

خط الهجوم: موديست.

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موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات و3 تعادلات وهزيمة يتيمة حتى الآن.

ولا يزال يمتلك المارد الأحمر، 10 مباريات مؤجلة، أمام كلا من زد والزمالك، ومودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، وفاركو والداخلية، وطلائع الجيش وبيراميدز، في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وتأتي هذه المؤجلات، بسبب ارتباطات الأهلي القارية، وتحديدا بدوري أبطال إفريقيا، في رحلة الفريق الأحمر المتواصلة للدفاع عن لقبه الإفريقي.

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