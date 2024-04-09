الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوارديولا: الريال منافس صعب للغاية.. وعلينا الفوز فى مباراة الإياب

جوارديولا
جوارديولا

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على خصمه ريال مدريد في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات ما بعد اللقاء: “ريال مدريد منافس صعب. إنهم يدافعون بشكل جيد الوتيرة التي يتمتعون بها في الهجوم لا تُصدق، لقد سجلنا هدفين رائعين.، هدف مدريد الأول جاء بالحظ؟ أنا لا أؤمن بالحظ في كرة القدم، ما يجب أن يحدث سوف يحدث”.

وتابع: “يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الإياب، المباراة ستكون على ملعبنا وأمام جماهيرنا وقد تم بيع التذاكر بالكامل”.

وأكمل: “الحقيقة هي أن الملعب كان جيدًا جدًا، الآن كل ما عليهم فعله هو الاعتناء بالعشب”.

وأتم: “توني كروس يستطيع إدارة ريال مدريد بطريقة لا يمكن لأحد النجاح بها سوى توني كروس نفسه”.

تشكيل مانشستر سيتي.. دي بروين بديلًا وهالاند يقود الهجوم أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

 

 

 

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