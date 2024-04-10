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مصر

الزراعة: إجراءات للتيسير على المزارعين مصدرى الحاصلات الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستتخذ حزمة من الإجراءات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال أيام عيد الفطر، من خلال استمرار المنافذ الثابتة والمتحركة وتوفير المعروض من السلع الغذائية خلال فترات العيد، وكذلك يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة للتواصل الرقمي مع الجمهور وتلقي الشكاوي وإحالتها للجهات المسئولة ورصد أى مخالفات أو أي تعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة أعدت تشريعًا لتغليف العقوبة للتعديات الزراعية، ورفع درجة الاستعداد في جميع المعامل التابعة للوزارة ومنها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الصغيرة ومشروع العفن والبني والإدارة المركزية للحجر الزراعي والمنافذ في الموانئ والمطارات، لعدم تأخر الصادرات الزراعية أو أي شحنة من الصادرات للخارج، وتيسير الإجراءات الخاصة بالواردات لسرعة الإفراج عن الأغذية والأعلاف والخدمات من الخارج خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد القرش أن هناك تكليفًا للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتفتيش على اللحوم في المجازر والدواجن كذلك والأسماك المملحة والمدخنة في الأسواق، وذلك لضمان سلامة اللحوم والفسيخ والرنجة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الإرشادي لخدمة المزارعين، وتقديم كل البرامج الإرشادية والتوصيات الفنية اللازمة خلال إجازة عيد الفطر.

وأضاف معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم التكليف لإدارة التقاوي بتوفير التقاوي اللازمة للمزارعين وضمان اتباعها لهم في توقيتاتها اللازمة خلال إجازة عيد الفطر، خاصة مع بداية زراعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن والأرز ومحصول الذرة، إلى جانب متابعة حصاد محصول القمح وهو من المحاصيل الشتوية، والتنسيق مع كل الجهات في الدولة لتسريع عمليات الحصاد في الحقول تمهيدًا لعمليات التوريد بالشون والصوامع.

وأشار القرش إلى أن وزارة الزراعة تقوم بحملات خلال عيد الفطر تجوب بها عواصم المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، من خلال حملة خير "مزارعنا لأهالينا"، وذلك بتكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد السلموني، رئيس قطاع الإنتاج، من خلال منافذ متحركة بلغت أكثر من 23 منفذًا تابعًا لمختلف جهات وزارة الزراعة.

الزراعة اجراءات للتيسير على المزارعين مصدري الحاصلات الزراعية وحماية الأراضي خلال اجازة عيد

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