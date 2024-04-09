الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دعاء آخر رمضان.. اللهم بشرنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا

دعاء آخر رمضان
دعاء آخر رمضان

مع انتهاء شهر رمضان الكريم يتسال البعض عن دعاء آخر رمضان إليك دعاء آخر ساعة من نهار رمضان للدعاء به في هذا اليوم، حيث يكون لله عز وجل الكثير من العتقاء من النار في آخر يوم رمضان، ليودعوا هذا الشهر الفضيل بالذكر والأدعية، آملين أن يكونوا من العتقاء من النار وأن يكون تقبل الله عز وجل منهم دعاءهم وصالح أعمالهم طوال رمضان. فما هي دعاء آخر رمضان ؟ 

دعاء آخر رمضان

-اللهم في الساعة الأخيرة من شهر رمضان أسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك، وجميل ثنائك، وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا. 

-اللهم بشرنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا".

-اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فاختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، وأهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.

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دعاء آخر ساعة في شهر رمضان

-يا ربي لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. 

-اللهم إني استودعك شهر رمضان فلا تجعله آخر عهدنا.

-ربي أعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

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