الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

850 فريقًا من 45 جامعة مصرية يتنافسون في أولمبياد الشركات الناشئة

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن بدء اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة في الجامعات، بمشاركة 850  فريقًا من أكثر من 45 جامعة مصرية (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) في مختلف العلوم والمعرفة.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب والدعم المالي واللوجستي للفِرق المُشاركة، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

تنافس الفرق 

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية الذين لديهم أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة من المسابقة ستشهد تنافس الفرق الطلابية للحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجامعة بجوائز مالية قيمة مقدمة من الصندوق، موضحًا أن الفرق الفائزة على مستوى الجامعة ستمثل جامعاتها في التصفيات الابتكارية على مستوى الإقليم الجغرافي، حيث ستتنافس على أحد المراكز الأولى على مستوى الإقليم بجوائز ودعم أكبر.


وأشار د.ضياء خليل إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، والتي منها تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني، فضلًا عن التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.

والابتكار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاقتصاد المصرى رعاية المبتكرين والنوابغ الفرق الطلابية

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