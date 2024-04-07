رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق

قام طلاب جمعية المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بزيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق.

وقد أجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم بصحبة مسئوليها، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع السيد المستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ووفدا علميا من الهيئة، وقد بدأ اللقاء بقيام الدكتور عمرو الحاج بتهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وقد أكد على أهمية التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس إحدى أعرق الجامعات المصرية.

ثم استعرض الجانبان ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين منذ يناير 2023 وحتى الآن، حيث شملت عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين وأسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا ومنها الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تمت مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، استمرار دعمه لأنشطة التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وحرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون وأنه سيقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين خاصة أن هذا التعاون يمثل نموذج جديد لتعاون المراكز البحثية مع الجامعات، كما أنه يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تقدم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، متطلعًا لفتح آفاق جديدة للابتكار والتقدم من خلال هذا التعاون