الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق

قام طلاب جمعية المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة  رعاية الشباب بزيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق.

وقد أجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم  بصحبة  مسئوليها، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع السيد  المستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

txt

رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس الطاقة الذرية ويبحثان استراتيجية التعاون العلمى

txt

جامعة عين شمس تنافس بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42

وفي سياق آخر استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ووفدا علميا من الهيئة، وقد بدأ اللقاء بقيام  الدكتور عمرو الحاج بتهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وقد أكد على أهمية التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس إحدى أعرق الجامعات المصرية.
ثم استعرض الجانبان ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين منذ يناير 2023 وحتى الآن، حيث شملت عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين وأسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا ومنها الماجستير المهني  في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تمت مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، استمرار دعمه لأنشطة التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وحرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون وأنه سيقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين خاصة أن هذا التعاون يمثل نموذج جديد لتعاون المراكز البحثية مع الجامعات، كما أنه يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تقدم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، متطلعًا لفتح آفاق جديدة للابتكار والتقدم من خلال هذا التعاون 

عميد كلية الحقوق رعاية الشباب جمعية المرافعات محكمة شمال القاهرة الابتدائية جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام

لأول مرة.. إجراء عملية ويبل بالمنظار ودون فتح جراحى بمستشفيات جامعة القناة

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل