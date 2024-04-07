رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية

كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

شهد التكريم الأستاذة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، حيث تم تكريم ا.د. ناصر الخولي المشرف علي الفريق، وتكريم أعضاء الفريق الطلاب بكلية الطب وهم: يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد.

يذكر أن فريق كلية الطب بجامعة عين شمس قد فاز بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد"، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة مكونة من ١٩ فريقا من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية، والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ووفدا علميا من الهيئة، وقد بدأ اللقاء بقيام الدكتور عمرو الحاج بتهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وقد أكد أهمية التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس إحدى أعرق الجامعات المصرية.



ثم استعرض الجانبان ما تم تنفيذه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجهتين منذ يناير 2023 وحتى الآن، حيث شملت عقد عدة لقاءات وورش عمل بين الجهتين وأسفرت عن صياغة بعض أوجه التعاون في مجالات البرامج البحثية للدراسات العليا، ومنها الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، كما تمت مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما شملت أنشطة التعاون اشراك طلبة الجامعة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه هيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعات المصرية.