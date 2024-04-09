الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أية حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد الدكتور محمد الخشت، فى توجيهاته، على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة القصوى عيد الفطر المبارك وقبول مختلف الحالات المرضية حالات الطوارئ العلاج السريري

مواد متعلقة

وزير الرى: إنهاء تطهيرات الترع والمصارف لتوفير المياه بحد أقصى شهر أبريل المقبل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| استعدوا لمفاجآت الطقس.. أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

الأرصاد: طقس دافئ على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح