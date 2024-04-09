دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقة التاسعة وعشرون مسلسلات الأطفال.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة عشرون من مسلسلات الأطفال

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة التاسعة وعشرون من مسلسلات الأطفال

ملخص مسلسل نورة

ظهرت ريم في مسلسل نورة، وهي تتحدث مع أصدقائها في المدرسة عن ابتزازهم لها بعمل والدتهم، وأشهدت عليهم الجميع، وخلال أحداث الحلقة ظهرت جنا وهي تحكي لنورة عن مشكلتها ومرض شعرها.

ملخص مسلسل سر المسجد

أما مسلسل سر المسجد، فتواصل سيف وحبيبة والمهندس أمين، وبعد مناقشة دارت بينهم اكتشفوا رمزا جديدا يوجد داخل الروبوت فلتة وضعه غلباوي حتى لا يجدها أحد منهم، واكتشفوا أن الرمز يشير إلى صلاة العيدين.

ملخص نور والكوكب السعيد

وخلال الحلقة الـ 29 من أحداث مسلسل، نور والكوكب السعيد، ظهرت زهرة وهي تتحدث مع صديقتها عن مشاركتهم في المسابقة، وقالت فرح إنهم بالتأكيد سيختارون الأفضل.

ملخص مسلسل يحيى وكنوز 3

وفي مسلسل يحيى وكنوز 3، تحدث يحيى مع الأستاذ عصام وكنوز عن أنه لا يجب أن يترك جميلة وعصابتها وقال لهم إنه في حاجة إلى مساعدتهما للوقوف أمام العصابة وإنه يخطط للإيقاع بالروبوت الذي يشبهه.