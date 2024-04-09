الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل نورة

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الكرتوني نورة، فيهتم عدد كبير من الأمهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة، وذلك لأنه يهتم كثيرًا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.

مسلسل نورة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

تعرض الحلقة الأخيرة  من المسلسل الكرتوني "نورة" على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.
 

مسلسل نورة.. موعد عرض الحلقة 29

مسلسل نورة.. موعد إعادة الحلقة 28

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة"، وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وإشراف على الدراما سماح أبوبكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل نورة وتفاصيل أحداث الحلقة الماضية

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مسلسل نورة الحلقة 27.. نورة عرفت الشخص صاحب رسائل التهديد لزميلتها

 

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